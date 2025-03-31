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Giriş Tarihi: 31.3.2025 12:10 Son Güncelleme: 31.3.2025 12:21

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği dev derbiyi Cihan Aydın'ın yöneteceği ifade edildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın

20.30 Konyaspor - İskenderunspor (Ozan Ergün)

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK (Zorbay Küçük)
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray (Cihan Aydın)

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe (Atilla Karaoğlan)

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçları 1-2-3 Nisan'da, yarı finaller 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak. Final karşılaşması ise 14 Mayıs'ta organize edilecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!
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