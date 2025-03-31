Trabzonspor’dan Volkan Konak için taziye mesajı!

Trabzonspor, konser verdiği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli sanatçımız, divan üyemiz, 'Kuzeyin oğlu' Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz'e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."