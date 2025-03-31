Trabzonspor’dan Volkan Konak için taziye mesajı!

Trabzonspor, konser verdiği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Değerli sanatçımız, divan üyemiz, 'Kuzeyin oğlu' Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz'e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."
Değerli sanatçımız, Divan Üyemiz, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi; sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz'e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır.— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) March 30, 2025
Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/LQ3hmwsXql