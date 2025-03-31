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Giriş Tarihi: 31.3.2025 14:38

Trabzonspor'dan Volkan Konak için taziye mesajı!

Trabzonspor Kulübü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde verdiği konser sırasında fenalaşıp hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

AA
Trabzonspor’dan Volkan Konak için taziye mesajı!

Trabzonspor, konser verdiği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli sanatçımız, divan üyemiz, 'Kuzeyin oğlu' Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisi sesiyle, şarkılarıyla ve Karadeniz'e kattığı değerle hafızalarımızda daima yaşayacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

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Trabzonspor'dan Volkan Konak için taziye mesajı!
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