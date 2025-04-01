CANLI: Konyaspor - İskenderunspor | Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor sahasında İskenderunspor ile karşılaşıyor. Kritik mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Konyaspor İskenderunspor maçı Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadelede ilk yarı oynanıyor...
CANLI SKOR - 1. DEVRE
KONYASPOR: 0
İSKENDERUNSPOR: 0
İLK 11'LER:
KONYASPOR: Deniz, Yasir, Tunahan, Prip, Calusic, Abdurrahman, Bazoer, Keyta, Oğulcan, Bjorlo, Umut.
İSKENDERUNSPOR: Onurcan, Erbay, Kadir, Ulaş, Ahmet, Devran, Serdar Can, Khalil, Muhammet, Turan, Mehmet.