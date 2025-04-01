Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI: Konyaspor - İskenderunspor | Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor
Giriş Tarihi: 1.4.2025 20:35 Son Güncelleme: 1.4.2025 20:58

CANLI: Konyaspor - İskenderunspor | Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor sahasında İskenderunspor'u konuk ediyor. Kritik mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta ilk yarı oynanıyor...

CANLI: Konyaspor - İskenderunspor | Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor sahasında İskenderunspor ile karşılaşıyor. Kritik mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Konyaspor İskenderunspor maçı Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadelede ilk yarı oynanıyor...

CANLI SKOR - 1. DEVRE

KONYASPOR: 0

İSKENDERUNSPOR: 0

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER:

KONYASPOR: Deniz, Yasir, Tunahan, Prip, Calusic, Abdurrahman, Bazoer, Keyta, Oğulcan, Bjorlo, Umut.

İSKENDERUNSPOR: Onurcan, Erbay, Kadir, Ulaş, Ahmet, Devran, Serdar Can, Khalil, Muhammet, Turan, Mehmet.

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CANLI: Konyaspor - İskenderunspor | Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor
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