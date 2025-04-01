CANLI: Trabzonspor U19 - Inter U19 | Maçta ilk düdük çaldı

Trabzonspor U19 takımı, bugün UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter'i sahasında ağırlayacak. Bordo mavili ekipte hedef rakibini mağlup edip yarı finale yükselmek. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

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TRABZONSPOR U19: 0

INTER U19: 0

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İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Alihan, Salih, Boran, Onuralp, Abdurrahman, Ömer Faruk.

Inter XI: Calligaris, Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi, Venturini, Zanchetta, Topalovic, De Pieri, Spinacce, Mosconi.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

UEFA Gençlik Ligin'de TRABZONSPOR taraftarı , 32.510 seyirci ile Krasnodar vs Real Madrid'e ait olan seyirci rekorunu kırdı. Girişler devam ederken şu an ulaşılan taraftar sayısı yaklaşık 35 bin oldu.

YARI FİNALDE RAKİP YA SALZBURG YA OLYMPIAKOS

Inter U19 takımını mağlup etmesi halinde bordo-mavililerin rakibi Salzburg ve Olympiakos arasındaki çeyrek final mücadelesinin galibi olacak. Yarı final maçları ise 25 Nisan 2025 tarihinde İsviçre'nin Nyon kentinde tarafsız bir sahada oynanacak.