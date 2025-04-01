Ciro’ya büyük final fırsatı!

Beşiktaş'ta performansı beklentinin altında kalan ve son Galatasaray derbisinde kesik yiyen Ciro İmmobile, İtalya'da gündemden düşmüyor. Siyah-beyazlı kulübün sezon sonunda yollarını ayırmak istediği 35 yaşındaki santrforun adı, transfer piyasasında gezmeye başladı. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz günlerde Çizme basınına verdiği röportajda,ifadelerini kullanarak İtalya'ya dönüşe yeşil ışık yakınca ilgiyi üzerine çekti.Yıldız futbolcunun aradığı "Büyük final" fırsatı ayağına geliyor. Calcio Mercato'nun haberine göre; İnter, İranlı futbolcusu Mehdi Taremi'nin düşük performansı nedeniyle gözünü İmmobile'ye çevirebilir.Siyah-beyazlı yönetim, sezon sonuna kadar fayda almaya çalışacağı oyuncusunun 6 milyon Euro'luk maaş yükünden ise yazın çıkmayı istiyor.Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, derbide attığı golle birlikte kariyer rekorunu kırdı. Siyah-beyazlıların deneyimli oyuncusu, daha önce en skorer dönemini 3 gol, 6 asistlik katkısıyla 2022-2023'te yaşamıştı. Galatasaray ağlarını havalandırıp takımına galibiyeti getiren yıldız futbolcu, bu sezon 9. golüne imza attı. Ayrıca 1 de asisti bulunan 26 yaşındaki orta saha, katkısını 10'a çıkararak kendini aşmış oldu.