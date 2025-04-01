Cristiano Ronaldo’nun peşine düştüler! Sürpriz hamle...

Kariyerine Al Nassr'da devam eden dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo için Al Hilal devreye girdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al Hilal, Ronaldo'yu transfer etme planlarını sürdürüyor. Takımı ile olan sözleşmesi 2025'te bitecek olan Ronaldo'nun serbest kalma ihtimali, Riyad ekibini harekete geçirdi.

Al Hilal, Neymar'ın ayrılığı sonrası 40 yaşındaki Portekizli efsaneyi ideal bir seçenek olarak görüyor.

Bu sezon 22 maçta 20 gol atan Ronaldo için henüz resmi bir teklif yapılmadığı, transferin sezon sonuna doğru daha fazla gün yüzüne çıkacağı ifade edildi.