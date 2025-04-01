Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’ye konuk oluyor! Jakobs ve Sallai kadroya...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak.

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Grubunu ikinci tamamladığı için ev sahibi avantajını kaptıran sarı-kırmızılılar, çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, B Grubu'nda 3'te 3 yaparak lider çıkan Fenerbahçe ile eşleşti. Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final müsabakasını kazanan taraf yarı finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Turu geçen takım, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

F.BAHÇE İLE BU SEZON 3.MAÇ

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ulusal organizasyonlarda sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.

Galatasaray, ülke çapında düzenlenen 3 futbol organizasyonunda bu sezon 32 maça çıktı. "Cimbom" Süper Lig'deki 28 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşarken, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik, Turkcell Süper Kupa'daki tek maçta ise mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig ve Süper Kupa'daki birer mağlubiyeti Beşiktaş karşısında yaşadı.

SON 10 MAÇTA 4 KEZ KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 23. haftasında rakibi Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen kazandığı müsabakayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası maçı oynadı.

"Cimbom" dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.

CİMBOM İÇİN KRİTİK VİRAJ

Galatasaray, yarınki müsabakayla 4 gün arayla ikinci derbisine çıkacak.

Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, derbiden 2-1 mağlup ayrıldı. Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşayan Galatasaray, dört gün aradan sonra bu kez Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, kupada tur atlayarak Beşiktaş mağlubiyetini unutturmaya çalışacak.

Galatasaray, Kadıköy'de alacağı iyi sonuçla üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluk hedefinde ilerlediği Süper Lig'deki yarışta psikolojik avantajı ele geçirmek istiyor.

Fenerbahçe derbisinden sonra 30. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, 31. haftada deplasmanda çıkacağı Samsunspor maçıyla mücadelesine devam edecek.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkacak.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ismail Jakobs'un yanı sıra Macaristan Milli Takımı'ndan dönüşte ağrıları bulunduğu için Beşiktaş derbisine çıkmayan Roland Sallai kadroda yer alabilecek.

Ağrısı nedeniyle Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Elias Jelert'in durumu ise bugünkü antrenmanda belli olacak.