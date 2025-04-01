Gençler tarih yazacak

UEFA Gençlik Ligi'nde tarih yazarak çeyrek finale kalmayı başaran Trabzonspor U19 takımı, şimdi de yarı final için sahne alıyor. Daha önce Juventus ve Atalanta'yı eleyen Fırtına, bugün İnter'i konuk edecek. Saat 18.00'de Papara Park'ta oynanacak olan karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. Atalanta ile oynanan son 16 turu maçında sakat ve cezalılar nedeniyle rotasyon yapmak zorunda kalan U19 Teknik Sorumlusu Eyüp Saka, bu kez sahaya istediği kadroyu sürecek. Çok sayıda scoutun da izleyeceği maçta Karadeniz ekibi, adını yarı finale yazdırmak istiyor.
YARI FİNALDE RAKİP SALZBURG VEYA OLYMPİAKOS
Trabzonspor, İnter'i elemesi halinde, yarı finalde Salzburg-Olympiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final müsabakaları, 25 Nisan 2025'te İsviçre'nin Nyon kentinde tarafsız sahada oynanacak.
GÖZLER SAVİC VE NWAKAEME'DE
Lige havlu atan ve hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Trabzonspor, yarın çeyrek finalde Bodrum FK ile oynayacağı maça kilitlenmiş durumda. Rakibini geçerek kupada yoluna devam etmek isteyen bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke'nin gözü, sakatlıkları yeni geçen Savic ve Nwakaeme'den gelecek olan iyi haberde.
Göztepe maçında forma giymeyen iki oyuncudan kupada faydalanmak isteyen genç çalıştırıcı, sağlık ekibine bu yönde talimat verdi. Takımla çalışmalara başlayan ikili ile ilgili son kararın bugün yapılacak olan antrenmanla netlik kazanacağı belirtildi. Fatih Tekke'nin, Savic'i ilk 11'de kullanmayı istediği, Nwakaeme'yi ise hamle oyuncusu olarak düşündüğü öğrenildi.