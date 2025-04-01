İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya olay sözler! "Bu sene ortaya atılmış bir piyon..."

"ACUN ILICALI'YA SORULAR"

Acun Ilıcalı'ya yanıtlaması için bazı sorular yönelten Hatipoğlu, şunları kaydetti: "Geçen sene oynanan kritik Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR ile organize çalışarak 'hissiyatımsı' bir penaltı vererek maçı ev sahibine hediye eden, bu sezon Hatayspor ve Kasımpaşa ile oynadığımız maçlarda verip-vermediği kararlarla maçın skoruna direkt etki eden, bu sezon Fenerbahçe-Samsunspor maçında konuk takımı haksız yere eksilten, söz konusu hakeme 'muhtemelen Galatasaraylı' demekle amacının her zamanki gibi algı ve manipülasyon olduğu açıkça görülüyor.