Karaman FK ve Denizlispor’dan güldüren 1 Nisan paylaşımları! Cristiano Ronaldo ve Messi Türkiye’de...

Her yıl evrensel olarak kutlanan 1 Nisan Şaka Günü'nde bu yıl da çeşitli espriler yapıldı. Türkiye'deki futbol kulüpleri de bu güne kayıtsız kalmadı ve paylaşımlarda bulundu.
TFF 2. Lig kulüplerinden Karaman Futbol Kulübü'nden Ronaldo'lu 1 Nisan şakası paylaşımı yapıldı. Karaman FK, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Cristiano! Karaman Futbol Kulübü olarak genç yetenek Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ile 7+0 günlük sözleşme imzalamış bulunmaktayız! İmza töreninde konuşan Cristiano Ronaldo: "7 numaralı formayı istedim, Polat Yaldır giydiği için vermediler. O yüzden 70 numara ile sahada olacağım. Burada Santiago Bernabéu'dan, Old Trafford'tan daha iyi bir stadyum var. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diyerek taraftarları Çarşamba günü saat 14.00'te oynanacak Somaspor maçına davet etti.
RONALDO KARİYERİNİ AL NASSR'DA SÜRDÜRÜYOR
Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, 40 yaşında olmasına rağmen futbol oynamaya devam ediyor. 40 yaşındaki forvet, kariyerini Suudi Pro Lig kulübü Al Nassr'da sürdürüyor.
Al Nassr ile olan sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Portekizli yıldızın kariyerinde birçok kez rekorlara imza attı.
Bir futbolsever de haberi X'in yapay zekası Grok'a "bu doğru mu ?" diye sordu. Grok şöyle dedi:
'Hayır, doğru değil. Karaman FK'nın Ronaldo'yu imzaladığı iddiası, 31 Mart 2025 tarihindeki zamanlama ve absürt detaylar (7+0 günlük sözleşme, 70 numara, stadyum karşılaştırmaları) nedeniyle büyük olasılıkla bir Nisan Şakası. Ronaldo şu anda Al-Nassr'da ve güvenilir kaynaklar bu transferi doğrulamıyor.'
3. Lig ekibi Denizlispor'dan da Lionel Messi'li paylaşım yapıldı.
Yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin, Messi! Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık!" denildi.
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Denizlispor, imza töreninde Messi'yi konuşturdu ve şu ifadelere yer verdi:
"Denizlispor ile anlaştığım için çok mutluyum. Çarşamba günü takımımın ligde kalma yolunda çok kritik bir maçı var. Saat 14.00'te herkesi Denizli Atatürk Stadyumu'na bekliyorum. Ağrı 1970 maçında birlikte olalım!"