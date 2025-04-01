Karaman FK ve Denizlispor’dan güldüren 1 Nisan paylaşımları! Cristiano Ronaldo ve Messi Türkiye’de...

Bir futbolsever de haberi X'in yapay zekası Grok'a "bu doğru mu ?" diye sordu. Grok şöyle dedi:

'Hayır, doğru değil. Karaman FK'nın Ronaldo'yu imzaladığı iddiası, 31 Mart 2025 tarihindeki zamanlama ve absürt detaylar (7+0 günlük sözleşme, 70 numara, stadyum karşılaştırmaları) nedeniyle büyük olasılıkla bir Nisan Şakası. Ronaldo şu anda Al-Nassr'da ve güvenilir kaynaklar bu transferi doğrulamıyor.'