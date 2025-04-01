Marmara derbisi Kocaelispor’un!

Sezonun en çok beklenen derbilerinden biri dün Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynandı. Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında lider Kocaelispor, Marmara derbisinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. 5 maçtır galibiyete hasret olan Körfez, 12. dakikada Burak Çoban'ın golüyle geri düştü.
Sakaryaspor cephesinde coşku tavan yaparken tansiyon da yükseldi. Mücadelenin 22. dakikasında ise Markao, kaleciden dönen topu tamamlayarak
skoru 1-1'e getirdi. 36'da da Samet Yalçın, savunma arkasına sarkarak
fileleri havalandırdı: 2-1. Son sözü 71'de Oğulcan Çağlayan söyledi: 3-1.
Puanını 62'ye yükselten İsmet Taşdemir'in ekibi, en yakın takipçisi Karagümrük ile farkı 6'da tuttu. 15. sıradaki Sakaryaspor'un ise düşme hattıyla arasında sadece 2 puan fark var…
Günün diğer karşılaşmasında da Esenler Erok, evinde Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
1. LİG'DE SÜPER LİG TRİBÜNÜ
Lider Kocaelispor'u sezon boyunca destekleyen taraftarı dün yine takımlarını yalnız bırakmadı. 33 bin futbolsever, mücadeleyi tribünde izledi. Tezahüratlarla Körfez'in galibiyetine katkı veren Kocaelisporlular, "Amatörden Süper Lig'e" ve "O kupa buraya gelecek" yazılı dev pankartlar açtı.