Marmara derbisi Kocaelispor’un!

Sezonun en çok beklenen derbilerinden biri dün Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynandı. Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında lider Kocaelispor, Marmara derbisinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. 5 maçtır galibiyete hasret olan Körfez, 12. dakikadaSakaryaspor cephesinde coşku tavan yaparken tansiyon da yükseldi. Mücadelenin 22. dakikasında iseskoru 1-1'e getirdi. 36'da dafileleri havalandırdı: 2-1.Puanını 62'ye yükselten İsmet Taşdemir'in ekibi, en yakın takipçisi Karagümrük ile farkı 6'da tuttu.Günün diğer karşılaşmasında da Esenler Erok, evinde Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.Lider Kocaelispor'u sezon boyunca destekleyen taraftarı dün yine takımlarını yalnız bırakmadı. 33 bin futbolsever, mücadeleyi tribünde izledi. Tezahüratlarla Körfez'in galibiyetine katkı veren Kocaelisporlular, "Amatörden Süper Lig'e" ve "O kupa buraya gelecek" yazılı dev pankartlar açtı.