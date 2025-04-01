Süper Lig’de haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları TFF'nin Youtube hesabında yayınlandı. İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisi ve Bodrum FK - Fenerbahçe maçındaki VAR konuşmaları...
BODRUM FK - FENERBAHÇE: TALİSCA'NIN PENALTI POZİSYONU!
VAR: "Sana sahada potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum. Elle oynama."
Hakem: "Ekranın önündeyim."
VAR: "Bu dokunma anı, elin hareketine bak!"
Hakem: "Tamam, elle oynamayı görebiliyorum. El doğal olmayan pozisyonda. Başka açın var mı?"
Hakem: "Penaltı veriyorum, kart yok."
VAR: "Evet, katılıyorum."
BEŞİKTAŞ - G.SARAY: FRANKOWSKI'NİN KIRMIZI KARTI
VAR: Sahada potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.
Yasin Kol: Okey.
VAR: Ekrana git monitörü göster. Ekrana git.
Yasin Kol: Abi ses gelmiyor.
VAR: Faul açık fakat bu DOGSO. Yani ikinci defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole doğru - koşabilir. Top kontrol altında.
Yasin Kol: Oynat, oynat.
Yasin Kol: Benim kararım direkt serbest vuruş ve kırmızı kart.
VAR: Bu nedenle kırmızı kart olmalı evet. Kesinlikle evet tamam.
SEMİH KILIÇSOY: KIRMIZI KART POZİSYONU
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. Monitöre git."
AVAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sahada inceleme öneriyor sana."
VAR: "Bu temas noktası. 9 numara. Topla oynama şansı yok. Şiddet içeren hareket, ciddi olmayan oyun, faul. Temas noktası baldıra taban."
Hakem: "Evet, gördüm."
VAR: "Topla oynama şansı olmadığını görebilirsin."
Hakem: "Benim kararım kırmızı kart."
VAR: "Evet, 9 numara."