Türkiye Kupası’nda çeyrek final başlıyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.