Türkiye Kupası’nda çeyrek final başlıyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Çeyrek final aşamasının ilk maçında bugün Konyaspor, sahasında İskenderunspor'u konuk edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'daki mücadele saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak.
Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.
3 GÜNDE 4 KARŞILAŞMA VAR
BUGÜN
20.30........KONYASPOR - İSKENDERUNSPOR....... A SPOR / CANLI
YARIN
17.45........TRABZONSPOR-BODRUM FK..................A SPOR / CANLI
20.45........FENERBAHÇE-GALATASARAY.....................ATV / CANLI
PERŞEMBE
20.30........BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE.......................................ATV / CANLI