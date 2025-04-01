Yıldızlar dönüyor

Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanacak kupa derbisi öncesi sakat oyuncuların durumu netleşmeye başladı.sonunda tam anlamıyla hazır hale geldi. İki stoper de antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı ve fiziksel olarak kendilerini iyi hissettiklerini teknik ekibe iletti.ise takımla çalışmalara başladı.Orta sahadaki liderliği ve oyununher iki yönüne katkısıyla Fenerbahçeiçin kilit isimlerden biri olan tecrübelifutbolcunun, derbiye yetişme ihtimalibulunuyor. Ancak tam anlamıylahazır olup olmadığı bugün yapılacakson idmanda test edilecek.Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Jose Mourinho'yu en çok zorlayan mevki kale… Bu sezonHırvat kalecinin ligde görev aldığı iki derbide takım, Galatasaray'a ve Beşiktaş'a yenildi.İrfan'ın eldivenleri giydiği RAMS Park'taki Galatasaray maçı 0-0 bitti. Jose Mourinho, kale için İrfan Can Eğribayat'ı bir adım önde tutuyor ancak kupanın penaltılara gitme ihtimali de kafaları karıştırıyor. ÇünküF.Bahçe yönetimi, G.Saray derbisinin kazanılması halinde yarı finale çıkılacak Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor. Sarı-kırmızılıları elemenin tur kadar lig yarışında da kenetlenmeyi ve inancı artıracağına inanan yönetim, Cimbom karşısında alınacak galibiyete prim verecek.Sarılacivertli yönetim, bu kez miktarı sonucun ardından soyunma odasında futbolculara iletecek.