Yıldızlar dönüyor

Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanacak kupa derbisi öncesi sakat oyuncuların durumu netleşmeye başladı. 5 Şubat'ta Erzurumspor ile yapılan kupa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Diego Carlos ile 6 Mart'ta Avrupa Ligi'ndeki Rangers karşılaşmasında uyluğunda sıkıntı yaşayan Çağlar Söyüncü,
sonunda tam anlamıyla hazır hale geldi. İki stoper de antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı ve fiziksel olarak kendilerini iyi hissettiklerini teknik ekibe iletti.
FRED İÇİN TEST GÜNÜ
Samsunspor ile 16 Mart'ta oynanan lig maçında sakatlanan Brezilyalı orta saha Fred
ise takımla çalışmalara başladı.
Orta sahadaki liderliği ve oyunun
her iki yönüne katkısıyla Fenerbahçe
için kilit isimlerden biri olan tecrübeli
futbolcunun, derbiye yetişme ihtimali
bulunuyor. Ancak tam anlamıyla
hazır olup olmadığı bugün yapılacak
son idmanda test edilecek.
%51 İRFAN CAN %49 LİVAKOVİC
Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Jose Mourinho'yu en çok zorlayan mevki kale… Bu sezon 27 resmi maçta görev yapan Dominik Livakovic, 31 gol yerken, 9 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.
Hırvat kalecinin ligde görev aldığı iki derbide takım, Galatasaray'a ve Beşiktaş'a yenildi. İrfan Can Eğribayat ise 17 resmi mücadelede 17 gol yedi, 7 maçta rakiplere geçit vermedi.
İrfan'ın eldivenleri giydiği RAMS Park'taki Galatasaray maçı 0-0 bitti. Jose Mourinho, kale için İrfan Can Eğribayat'ı bir adım önde tutuyor ancak kupanın penaltılara gitme ihtimali de kafaları karıştırıyor. Çünkü İrfan Can kariyerinde bu güne kadar 4 kurtarış yaparken, Livakovic'in 13 kurtarışlık başarılı performansı dikkat çekiyor.
KESENİN AĞZI YİNE AÇILACAK
F.Bahçe yönetimi, G.Saray derbisinin kazanılması halinde yarı finale çıkılacak Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor. Sarı-kırmızılıları elemenin tur kadar lig yarışında da kenetlenmeyi ve inancı artıracağına inanan yönetim, Cimbom karşısında alınacak galibiyete prim verecek. Ligde oynanan maça 5 milyon Euro prim konulmuş ancak 0-0 bittiği için hak kazanılmamıştı.
Sarılacivertli yönetim, bu kez miktarı sonucun ardından soyunma odasında futbolculara iletecek.