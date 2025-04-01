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Giriş Tarihi: 1.4.2025 10:59

Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor'da Bodrum FK maçı öncesi 3 eksik!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Bodrum FK'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da 3 eksik bulunuyor.

AA
Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor’da Bodrum FK maçı öncesi 3 eksik!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.

Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor'da Bodrum FK maçı öncesi 3 eksik!
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