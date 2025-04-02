Ayrıcalık isteyen Galatasaray

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, G.Saray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarınıolarak niteledi. Ilıcalı şunları aktardı: "51. kez söyleyeyim diyerek cuma akşamı yabancı hakem istiyoruz demiştim.Bizim iç saha maçımızda avantajımız vardı diyor. İlk sorum şu, sizin nasıl hakem konusunda avantajınız vardı? Biz de zaten 2 yıldır bunu söylüyoruz. Kendi sahamızdaki maça yabancı hakem verin diyoruz. Bu artık bir konunun ispatı. Skandal bir açıklama. Siz iç sahada yerli hakem avantajımız var dediğinizdeAyrıcalık isteyen G.Saray, üzülerek söylüyorum."