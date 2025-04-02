Ayrıcalık isteyen Galatasaray

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, G.Saray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarını 'skandal'
olarak niteledi. Ilıcalı şunları aktardı: "51. kez söyleyeyim diyerek cuma akşamı yabancı hakem istiyoruz demiştim. Hafıza kaybı desem kolay değil. Bilgi eksikliği desem olmaz.
Bizim iç saha maçımızda avantajımız vardı diyor. İlk sorum şu, sizin nasıl hakem konusunda avantajınız vardı? Biz de zaten 2 yıldır bunu söylüyoruz. Kendi sahamızdaki maça yabancı hakem verin diyoruz. Bu artık bir konunun ispatı. Skandal bir açıklama. Siz iç sahada yerli hakem avantajımız var dediğinizde hakemler üzerinde baskı yarattığınızı itiraf ediyorsunuz.
Ayrıcalık isteyen G.Saray, üzülerek söylüyorum."