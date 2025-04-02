Beşiktaş’tan Elan Ricardo için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun sakatlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

21 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla henüz resmi maça çıkmadı.