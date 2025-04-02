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Giriş Tarihi: 2.4.2025 14:12 Son Güncelleme: 2.4.2025 14:12

Beşiktaş'tan Elan Ricardo için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun sakatlandığını duyurdu.

İHA
Beşiktaş’tan Elan Ricardo için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun sakatlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

21 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla henüz resmi maça çıkmadı.

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Beşiktaş'tan Elan Ricardo için sakatlık açıklaması!
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