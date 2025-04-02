Fatih Tekke: "Allah nasip ederse şampiyon olacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Bodrum FK ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi konuştu.

"ÇOK İYİ ÇALIŞTIK"

Fatih Tekke yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Zor bir maç. Bizim bu sene oynayacağız her maç zor olacak. Bodrum açısından savunma ve geçiş yapıp, özellikle duran toplarla gol bulmaya çalışıyorlar. Düzenli bir ekip. Çok iyi çalıştık. Savic, hazır olmamasına rağmen olmak istedi. O bizim için sevindirici. Sakatlarımız, eksiklerimiz var ama bir kupa hedefimiz de var. Hayalimiz önümüzde duruyor.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Biz Allah nasip ederse şampiyon olacağız. Bu 4.5 yıl içerisinde benim hep hayalim olan Şampiyonlar Ligi finaline adım adım gideceğiz. Bu kolay değil. Tek ricam, özellikle bu sene, bazen kızacağız bazen üzüleceğiz ama burada desteğe ihtiyacımız var. Oyuncularımız geldiğinden bu yana çok iyi çalışıyor. Bir düzen içinde oynamaya çalışıyor. Bu kolay değil. 20 sene sonra kulübe geldiğimde, kulüp çok değerli bir yerde. Bir Trabzonspor'umuz var. Bugün inşallah taraftara galibiyet hediye ederek ve iyi oynayıp kazanırsak o mutlu edecek. Futbolun içinde her şey var, bugün de zor bir maç bizi bekliyor."