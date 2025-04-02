Fırtına A Spor’da esecek!

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile geçiren Trabzonspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yı konuk edecek. Bu karşılaşma bordo-mavililer için adeta bir sezona bedel maç niteliği taşıyor.
Fatih Tekke yönetiminde ligdeki ilk iki maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fırtına, hem sezonu kupayla tamamlamak hem de gelecek yıl Avrupa'da devam edebilmek için hedef olarak gördüğü organizasyonda yoluna devam etmeyi istiyor.
A GRUBU'NDAN LİDER OLARAK ÇIKTI
Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puanla lider bitiren bordo-mavili takım, Bodrum FK'yı mağlup etmesi halinde adını yarı finale yazdıracak. Saat 17.45'te başlayacak olan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
BANZA GERİ DÖNÜYOR
Kart cezalısı olduğu için Göztepe maçında oynayamayan Trabzonspor'un santrforu Simon Banza, Bodrum FK karşılaşmasıyla ilk 11'e geri dönüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin özel ilgilendiği Demokratik Kongolu santrfor, sezonu en az 30 gol katkısı ile tamamlamak ist-i yor. Şu ana kadar lig ve kupada toplam 19 gol, 3 asist üreten 28 yaşındaki oyuncu, sezon sonu yaklaşırken
hem kendi istatistiklerini yukarı çekmeyi hem de takıma katkı sağlamayı amaçlıyor.