Fırtına A Spor’da esecek!

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile geçiren Trabzonspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yı konuk edecek.Fatih Tekke yönetiminde ligdeki ilk iki maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fırtına, hem sezonu kupayla tamamlamak hem de gelecek yılTürkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puanla lider bitiren bordo-mavili takım, Bodrum FK'yı mağlup etmesi halinde adını yarı finale yazdıracak.Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.Kart cezalısı olduğu için Göztepe maçında oynayamayan Trabzonspor'un santrforu Simon Banza, Bodrum FK karşılaşmasıyla ilk 11'e geri dönüyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin özel ilgilendiği Demokratik Kongolu santrfor, sezonu en az 30 gol katkısı ile tamamlamak ist-i yor.hem kendi istatistiklerini yukarı çekmeyi hem de takıma katkı sağlamayı amaçlıyor.