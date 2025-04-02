Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy’de!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı konuk takım tribününden izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar öğle saatlerinde Rams Park çevresinde toplandı. Yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar, güvenlik önlemleri altında 32 otobüs ile maçın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na hareket etti.

Otobüslerle stada ulaşan Sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stada giriş yaptı.