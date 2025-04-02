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Giriş Tarihi: 2.4.2025 18:38

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy’de!

Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi izlemek üzere Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na ulaştı.

DHA
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy’de!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı konuk takım tribününden izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar öğle saatlerinde Rams Park çevresinde toplandı. Yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar, güvenlik önlemleri altında 32 otobüs ile maçın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na hareket etti.

Otobüslerle stada ulaşan Sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stada giriş yaptı.

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Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy’de!
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