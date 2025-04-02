Hakan Çalhanoğlu’ndan Bastoni’ye halay dersi!

İtalya Serie A 30. hafta maçında Inter, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Inter, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı
Inter'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marko Arnautovic ve 29. dakikada Davide Frattesi attı. Udinese'nin tek golü 71. dakikada Oumar Solet'ten geldi.
HAKAN 11'DE BAŞLADI
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.
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BASTONI'YE HALAY ÖĞRETTİ
Zorlu maçın ardından ise Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşıyla görüntüleri eğlenceli anlara sahne oldu.
Inter'in forveti Marko Arnautovic, alınan üç puan sonrasında Hakan ve Alessandro Bastoni'nin soyunma odasındaki neşeli hallerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Paylaşılan videoda Hakan ve Bastoni'nin halay çektiği görüldü. Bu görüntüler kısa süre içerisinde viral oldu.