Hakan Çalhanoğlu’ndan Bastoni’ye halay dersi!

HAKAN 11'DE BAŞLADI

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan 'Şemmame' şovu! O anlar kısa sürede viral oldu | Video

BASTONI'YE HALAY ÖĞRETTİ

Zorlu maçın ardından ise Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşıyla görüntüleri eğlenceli anlara sahne oldu.

Inter'in forveti Marko Arnautovic, alınan üç puan sonrasında Hakan ve Alessandro Bastoni'nin soyunma odasındaki neşeli hallerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşılan videoda Hakan ve Bastoni'nin halay çektiği görüldü. Bu görüntüler kısa süre içerisinde viral oldu.