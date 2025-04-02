Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Çalhanoğlu'ndan Bastoni'ye halay dersi!
Giriş Tarihi: 2.4.2025 16:37 Son Güncelleme: 2.4.2025 16:46

Hakan Çalhanoğlu'ndan Bastoni'ye halay dersi!

İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter evinde Udinese'yi mağlup etti. Milli yıldızın, karşılaşma sonrası İtalyan futbolcu Alessandro Bastoni ile halay çekmesi eğlenceli anlara sahne oldu.

Hakan Çalhanoğlu’ndan Bastoni’ye halay dersi!

İtalya Serie A 30. hafta maçında Inter, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Inter, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı

Inter'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marko Arnautovic ve 29. dakikada Davide Frattesi attı. Udinese'nin tek golü 71. dakikada Oumar Solet'ten geldi.

HAKAN 11'DE BAŞLADI

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan 'Şemmame' şovu! O anlar kısa sürede viral oldu | Video

BASTONI'YE HALAY ÖĞRETTİ

Zorlu maçın ardından ise Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşıyla görüntüleri eğlenceli anlara sahne oldu.

Inter'in forveti Marko Arnautovic, alınan üç puan sonrasında Hakan ve Alessandro Bastoni'nin soyunma odasındaki neşeli hallerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşılan videoda Hakan ve Bastoni'nin halay çektiği görüldü. Bu görüntüler kısa süre içerisinde viral oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan Çalhanoğlu'ndan Bastoni'ye halay dersi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz