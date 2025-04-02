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Giriş Tarihi: 2.4.2025 21:57

Jose Morais: "Artık lige odaklanacağız"

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, artık lige odaklanacaklarını söyledi.

İHA
Jose Morais: Artık lige odaklanacağız

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak elenen Bodrum FK'da Teknik Direktör Jose Morais, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Morais, skoru basit hataların belirlediğini belirterek, "Biz de takım olarak iyi oynadık. Bazı basit hataların sonucu belirlediğini düşünüyorum. Bazı keskin anlarda daha iyi reaksiyon verebilseydik sonuç bizim adımıza iyi olabilirdi. Belki yarı finale biz çıkabilirdik. Artık yapmamız gereken lige odaklanmak ve önümüzde zorlu maçlar var. Takım olarak bu maçlara hazırlanıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız" dedi.

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Jose Morais: "Artık lige odaklanacağız"
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