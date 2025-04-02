Jose Mourinho'dan psikolojik üstünlük açıklaması! "Önde olan..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi konuştu.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK..."

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Eğer bu akşam tur atlayabilirsek bir sonraki rakibimiz Konyaspor olacak. Bu turnuvada hayalleri olan bir takım Konyaspor, yarı finale çıkarak iyi iş yapacaktır. Tur atlayan takımın bir sonraki turda işi zor olacak. Şu an bunu düşünmüyorum. Tek düşüncem bu akşamki maç ve kazanıp tur atlamak.

"Bugün kazanırsa Fenerbahçe'nin ligde psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini düşünüyor mu?"

Hayır, hem de hiç düşünmüyorum. Ligde üstünlük, her zaman lider olan takımdadır. 1 maçları fazla ve 6 puan öndeler. Psikolojik üstünlük her zaman en üst sıradaki takımda olur."