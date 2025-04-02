Kaan Ayhan: "Tarihte görüşmemiş bir şey"

Kaan Ayhan, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktığı maçın ardından konuştu.

"TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY"

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tabii çok mutluyuz. Umarım taraftarımızı da en az takımın olduğu kadar mutlu etmişizdir. Hem onlar için hem de iki kupayı kaldırmak için bugün mücadele ettik. Buraya gelip, dominant oyunla iki maçta galibiyetle ayrılmak tarihte görülmemiş bir şey. Çok iyi oyun sergiledik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Sonlara doğru heyecan oyuna yansıdı ama biz 90 dakika çok iyi oyun sergiledik ve hak ederek turu geçiyoruz.

"GURUR DUYUYORUM"

Süreç kolay değil, son maçtan sonra moralimiz bozuktu. Takım 2-3 günde toparlayıp, yeni oyuncularla, daha zor bir derbide kazandı. Böyle bir performans sergilemek takım adına olumlu şeyler. Gurur duyuyorum. Bu takımın parçası olmaktan çok mutluyum."