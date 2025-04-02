Konyaspor yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Tümosan Konyaspor, TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u evinde 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda tek maç eleme usulüyle oynanan müsabakada yeşil-beyazlılar, maç boyunca üstün oyun sergiledi. Güney ekibi ise zaman zaman etkili ataklarla rakibini tehdit etti. Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Ndao ile İskenderunlu Ulaş'ın ceza sahasındaki mücadelesinde Konyasporlu oyuncular elle oynama itirazında bulundu. VAR'dan gelen uyarı ile inceleme yapan hakem Ozan Ergün, beyaz noktayı gösterdi. 45+7'de topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı auta atarken ilk devre golsüz sona erdi. İkinci yarıda temposunu kesmeyen Recep Uçar'ın öğrencileri, 65'te Umut Nayir, 84'te Melih İbrahimoğlu ve 90+2'de Josip Calusic'le zorlu mücadelede kazanmasını bildi, tur biletini de cebine koydu.
Konya, bugün oynanacak F.Bahçe-Galatasaray galibiyle eşleşecek.
UÇAR: KUPA HAYALİMİZ VAR ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, oyuncularımı yürekten kutladığını söyledi. Yarı finalde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Uçar, "Yarı finalde yine evimizde oynuyoruz. Ligin ve kupanın en büyük favorisi olan iki takımdan biriyle oynayacağız.
Kolay olmayacak, zor olacak. Ama 'genlerimizde var, bu kupaya talibiz' dedik.
İnanıyoruz, hayal kurmaya devam ediyoruz. Umarım oyuncularımla beraber hayallerimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.