Konyaspor yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasındaMedaş Konya Büyükşehir Stadı'nda tek maç eleme usulüyle oynanan müsabakada yeşil-beyazlılar, maç boyunca üstün oyun sergiledi. Güney ekibi ise zaman zaman etkili ataklarla rakibini tehdit etti. Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Ndao ile İskenderunlu Ulaş'ın ceza sahasındaki mücadelesinde Konyasporlu oyuncular elle oynama itirazında bulundu. VAR'dan gelen uyarı ile inceleme yapan hakem Ozan Ergün, beyaz noktayı gösterdi. 45+7'de topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı auta atarken ilk devre golsüz sona erdi. İkinci yarıda temposunu kesmeyenKonya, bugün oynanacakKonyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, oyuncularımı yürekten kutladığını söyledi. Yarı finalde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Uçar, "Yarı finalde yine evimizde oynuyoruz.Kolay olmayacak, zor olacak.İnanıyoruz, hayal kurmaya devam ediyoruz. Umarım oyuncularımla beraber hayallerimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.