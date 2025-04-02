Okan Buruk açıkladı! İki isim neden kadroda yok?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları maç öncesi konuştu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tek maç. Bu maçı düşünürken bir yandan ilk 11'leri yaparken devamını da düşünüyoruz maçın, maç sadece 90 dakika sürmeyebilir. Uzayabilir, penaltılar, hepsi bir ihtimal. İki takım da 90 dakikayı kazanmak isteyecek. Hedefimiz bu. Mental olarak hazırız. Fiziksel olarak hazırız.

"HAFİF BİR AĞRISI VAR"

Uzun süre sonra tam kadroya yakınız. Sadece Jelert'in ufak bir ağrısı var. Yusuf'u yabancı kuralından dolayı alamadık. İlk 11'i seçerken başlayacak ve devam edecek oyuncular var. Tek forvet başlıyoruz. Oyun devamını düşünerek Morata'yı başlatmadık.

GÜNAY AÇIKLAMASI

Kupa maçlarında Günay hep oynadı. Kaan uzun zamandır oynamamıştı, oyun kurmada önemli bir oyuncu, bu maç onu düşündük. Bütün oyuncularım oynamak istiyor, hepsi hazır. Maç içinde her şey inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Hakemin maçın içinde olmadığı, özellikle sakatlıkların olmadığı, sakatlıkları önleyecek düdüklerin olduğu bir maç gerekiyor. Bunu da takip edeceğiz."