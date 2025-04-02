Victor Osimhen'den galibiyet yorumu: "Telafi etmemiz gerekiyordu..."

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Maçın yıldıızı Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Maçla ilgili konuşan Osimhen "Öncelikle Fenerbahçe maçlarının yüksek şiddetli, zorlu maçlar olduğunu biliyoruz. Son düdüğe kadar odaklanmak gerekiyor. İyimserdik gelirken, geçen maçta taraftarımızı mutsuz etmiştik. Onu telafi etmek için kazanmamız gerekiyordu. Önümüze bakacağız. Maç maç gideceğiz." diye konuştu.Nijeryalı golcü oyuncu, "Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Takım arkadaşlarım olmasa o golleri atamazdım. Galatasaray taraftarlarına bana karşı gösterdiği sevgiye karşılık vermek istiyorum. Galatasaray için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.