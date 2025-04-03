49. UEFA Olağan Kongresi düzenlendi

UEFA'nın 49. olağan kongresi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kongre, UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkanı ve genel sekreteri ile yetkililerinin katılımıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlendi.

Kongrede Türkiye'yi TFF Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz temsil etti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlık ettiği kongrede yönetim kurulu ve üye ülkelerden gelen teklifler ile öneriler değerlendirildi. UEFA'nın 2023-2024 finansal raporunun onaylandığı kongrede UEFA İcra Kurulu ve FIFA Konseyi için seçimler yapıldı.

UEFA, Karl-Erik Nilsson, David Gill ve Karl-Heinz Rummenigge'nin yönetim kurulunun onursal üyeleri olduğunu duyurdu.

UEFA İcra Komitesi ve FIFA Konseyi'ne seçilen isimler şöyle:

- UEFA İcra Komitesi (Dört yıllık dönem)

Gabriele Gravina (İtalya), Lise Klaveness (Norveç), Marijan Kustic (Hırvatistan), Ari Lahti (Finlandiya), Armen Melikbekyan (Ermenistan), Frank Paauw (Hollanda), Aivar Pohlak (Estonya), Hans-Joachim Watzke (Almanya)

- UEFA İcra Komitesi (İki yıllık dönem)

Rafael Louzan (İspanya), Moshe Zuares (İsrail)

- FIFA Konseyi (Dört yıllık dönem)

Razvan Burleanu (Romanya), Georgios Koumas (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Bernd Neuendorf (Almanya), Dejan Savicevic (Karadağ), Pascale Van Damme (Belçika)