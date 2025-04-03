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Giriş Tarihi: 3.4.2025

Avrupa Trabzonspor’u konuştu

Avrupa Trabzonspor’u konuştu
Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nde İnter'i yenerek yarı finale yükselme başarısı, Avrupa'da manşetleri süsledi.
LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): "Trabzon İtalyanlar için uğursuz olmaya devam ediyor. Atalanta ve Juventus'un ardından Inter de Türkiye'de havlu attı."
MARCA (İSPANYA): "Trabzonspor İtalyanların korkulu rüyası oldu."
A BOLA (PORTEKİZ): "Heyecan yaratan sadece zafer değil stattaki destekti. İnter'i mağlup eden Türk takımına tribünlerden büyük destek geldi."
THE SUN (İNGİLTERE): "Trabzon'un genç oyuncular için inanılmaz bir deneyim!"
L'EQUİPE (FRANSA): "Bu maç organizanson tarihine geçti. 40 bin seyirci Türkiye'deki katılım rekoru kırdı."
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Avrupa Trabzonspor’u konuştu
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