Avrupa Trabzonspor’u konuştu

Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nde İnter'i yenerek yarı finale yükselme başarısı, Avrupa'da manşetleri süsledi."Trabzon İtalyanlar için uğursuz olmaya devam ediyor. Atalanta ve Juventus'un ardından Inter de Türkiye'de havlu attı.""Trabzonspor İtalyanların korkulu rüyası oldu.""Heyecan yaratan sadece zafer değil stattaki destekti. İnter'i mağlup eden Türk takımına tribünlerden büyük destek geldi.""Trabzon'un genç oyuncular için inanılmaz bir deneyim!""Bu maç organizanson tarihine geçti. 40 bin seyirci Türkiye'deki katılım rekoru kırdı."