Avrupa Trabzonspor’u konuştu

Trabzonspor U19 Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nde İnter'i yenerek yarı finale yükselme başarısı, Avrupa'da manşetleri süsledi.
LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA):
"Trabzon İtalyanlar için uğursuz olmaya devam ediyor. Atalanta ve Juventus'un ardından Inter de Türkiye'de havlu attı."
MARCA (İSPANYA):
"Trabzonspor İtalyanların korkulu rüyası oldu."
A BOLA (PORTEKİZ):
"Heyecan yaratan sadece zafer değil stattaki destekti. İnter'i mağlup eden Türk takımına tribünlerden büyük destek geldi."
THE SUN (İNGİLTERE):
"Trabzon'un genç oyuncular için inanılmaz bir deneyim!"
L'EQUİPE (FRANSA):
"Bu maç organizanson tarihine geçti. 40 bin seyirci Türkiye'deki katılım rekoru kırdı."