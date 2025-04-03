Beşiktaş ATV’de

Süper Lig'de üst üste Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileriyle morali bozulan, son haftada ise derbide Galatasaray'ı yenerek kendine gelen Beşiktaş, bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve Atilla Karaoğlan yönetecek. Avrupa yolunda en kestirme hedef olarak görünen kupada Beşiktaş, D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamlamıştı. Solskjaer'in takımı, son 8'de Göztepe'yi mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçta turu geçen ekip, Trabzonspor ile yarı finalde karşılaşacak. Beşiktaş, Göztepe ile Türkiye Kupası'nda 11. kez mücadele edecek. Taraflar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü siyah-beyazlılar kazanırken, İzmir ekibi 1 kez sahadan galip ayrıldı. 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı.
DERBİ PLANINA DEVAM
Beşiktaş, derbide zaferi getiren 4-6-0 taktiğini Göztepe maçında da uygulayacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İmmobile'nin formsuzluğu sebebiyle denediği taktikten ilk maçta iyi verim aldığını düşünüyor. Göztepe karşısında aynı diziliş ve planla sahaya çıkması beklenen Kartal, kadroyu büyük ölçüde koruyacak. Solskjaer'in sadece 2 mevkide değişikliğe gidebileceği kaydedildi. Sakatlığın ardından sahalara dönen Paulista'nın performansı memnun etse de yeni bir sorun olmaması adına teknik heyet, Emirhan'ın yanında Tayyip Talha'yı görevlendirecek.
Diğer değişiklik ise kalede yaşanacak. Milli arada sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'da oynayamayan Mert Günok, derbide eldivenleri giydi ancak bugün sahada Ersin Destanoğlu olacak.
RİCARDO 1 AY YOK
Beşiktaş, devre arasında kadrosuna kattığı Elan Ricardo'nun sakatlandığını duyurdu. Önceki gün antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Kolombiyalı orta sahanın, yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığı ifade edildi. 21 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ricardo, takıma katıldığı günden bu yana henüz resmi maçlarda süre alamamıştı.