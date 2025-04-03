Beşiktaş ATV’de

Süper Lig'de üst üste Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileriyle morali bozulan, son haftada ise derbideTüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve Atilla Karaoğlan yönetecek. Avrupa yolunda en kestirme hedef olarak görünen kupada Beşiktaş, D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamlamıştı.Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçta turu geçen ekip, Trabzonspor ile yarı finalde karşılaşacak. Beşiktaş, Göztepe ile Türkiye Kupası'nda 11. kez mücadele edecek. Taraflar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü siyah-beyazlılar kazanırken, İzmir ekibi 1 kez sahadan galip ayrıldı.Beşiktaş, derbide zaferi getiren 4-6-0 taktiğini Göztepe maçında da uygulayacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İmmobile'nin formsuzluğu sebebiyle denediği taktikten ilk maçta iyi verim aldığını düşünüyor. Göztepe karşısında aynı diziliş ve planla sahaya çıkması beklenen Kartal, kadroyu büyük ölçüde koruyacak. Solskjaer'in sadece 2 mevkide değişikliğe gidebileceği kaydedildi. Sakatlığın ardından sahalara dönenDiğer değişiklik ise kalede yaşanacak. Milli arada sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'da oynayamayan Mert Günok, derbide eldivenleri giydi ancak bugünBeşiktaş, devre arasında kadrosuna kattığı Elan Ricardo'nun sakatlandığını duyurdu. Önceki gün antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Kolombiyalı orta sahanın, yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığı ifade edildi. 21 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ricardo, takıma katıldığı günden bu yana henüz resmi maçlarda süre alamamıştı.