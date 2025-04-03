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Giriş Tarihi: 3.4.2025 17:33 Son Güncelleme: 3.4.2025 17:49

Beşiktaş - Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Maçta muhtemel 11’ler belli oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Galatasaray'ı ligde mağlup ederek kötü gidişe son veren Kartal, kupada da adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve tüm ayrıntılar...

Beşiktaş - Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Maçta muhtemel 11’ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe ile mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyet sonucu elde ettiği 9 puanla lider tamamlayan siyah-beyazlılar, son olarak Süper Lig'de evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Derbi galibiyetinin moraliyle Göztepe maçına çıkacak olan Kartal, rakibini geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Beşiktaş, yarı finale yükselmesi halinde Trabzonspor - Bodrum FK karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Peki Beşiktaş-Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!

Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmada VAR'da Hollandalı hakem Pol van Boekel VAR görev alacak. Kritik karşılaşma 20.30'da ATV ekranlarında yayınlanacak.



KUPADA 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünden galip ayrılan İstanbul ekibi olurken, İzmir temsilcisi ise 1 defa kazandı. 5 maçta da taraflar 1'er puana razı oldu. Bu mücadelelerde Beşiktaş 13, Göztepe de 9 gol kaydetti.



KARTAL'DA EKSİKLER

Beşiktaş'ta, Göztepe müsabakası öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai ile Bahtiyar Zaynutdinov'un görev yapması beklenmiyor.



ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Bu zorlu maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş XI: Ersin, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva

Göztepe XI: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Nielsan, Denis, Miroshi, İsmail, Tjianic, Romulo, Juan

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Beşiktaş - Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Maçta muhtemel 11’ler belli oldu
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