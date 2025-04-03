Beşiktaş - Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Maçta muhtemel 11’ler belli oldu





KUPADA 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünden galip ayrılan İstanbul ekibi olurken, İzmir temsilcisi ise 1 defa kazandı. 5 maçta da taraflar 1'er puana razı oldu. Bu mücadelelerde Beşiktaş 13, Göztepe de 9 gol kaydetti.