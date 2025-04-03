Beşiktaş - Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Maçta muhtemel 11’ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe ile mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyet sonucu elde ettiği 9 puanla lider tamamlayan siyah-beyazlılar, son olarak Süper Lig'de evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!
Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmada VAR'da Hollandalı hakem Pol van Boekel VAR görev alacak. Kritik karşılaşma 20.30'da ATV ekranlarında yayınlanacak.
KUPADA 11. RANDEVU
Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünden galip ayrılan İstanbul ekibi olurken, İzmir temsilcisi ise 1 defa kazandı. 5 maçta da taraflar 1'er puana razı oldu. Bu mücadelelerde Beşiktaş 13, Göztepe de 9 gol kaydetti.
KARTAL'DA EKSİKLER
Beşiktaş'ta, Göztepe müsabakası öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai ile Bahtiyar Zaynutdinov'un görev yapması beklenmiyor.
ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK
Bu zorlu maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş XI: Ersin, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva
Göztepe XI: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Nielsan, Denis, Miroshi, İsmail, Tjianic, Romulo, Juan