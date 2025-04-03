Hakan Çalhanoğlu’nun füzesi Inter’i turun içinde tuttu!

Milan ile Inter, İtalya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi.
San Siro Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle biterken, 47. dakikada Tammy Abraham Milan'ı 1-0 öne geçirdi.
UZAK MESAFEDEN ATTI
Inter ise aradığı golü 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile bularak skoru belirledi. Milli yıldız ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.
Karşılaşmanın rövanşı 23 Nisan Çarşamba günü Inter'in ev sahipliğinde oynanacak.