Hakan Çalhanoğlu’nun füzesi Inter’i turun içinde tuttu!

UZAK MESAFEDEN ATTI

Inter ise aradığı golü 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile bularak skoru belirledi. Milli yıldız ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın rövanşı 23 Nisan Çarşamba günü Inter'in ev sahipliğinde oynanacak.