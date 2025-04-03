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Giriş Tarihi: 3.4.2025 08:14 Son Güncelleme: 3.4.2025 08:14

Hakan Çalhanoğlu'nun füzesi Inter'i turun içinde tuttu!

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan ile Inter 1-1 berabere kaldı. Inter'in golünü milli yıldız Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu’nun füzesi Inter’i turun içinde tuttu!

Milan ile Inter, İtalya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi.

San Siro Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle biterken, 47. dakikada Tammy Abraham Milan'ı 1-0 öne geçirdi.

UZAK MESAFEDEN ATTI

Inter ise aradığı golü 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile bularak skoru belirledi. Milli yıldız ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın rövanşı 23 Nisan Çarşamba günü Inter'in ev sahipliğinde oynanacak.

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Hakan Çalhanoğlu'nun füzesi Inter'i turun içinde tuttu!
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