Kadıköy Aslan’ı yarı finalde

Maçın adamı Osimhen duygularını şöyle dile getirdi: "Fenerbahçe derbileri hep yüksek şiddette olur, son düdüğe kadar odaklanmak gerekiyordu. Geçen hafta taraftarımızı mutsuz etmiştik, telafi etmek için iyi oynamamız gerekiyordu. Buraya geldiğimden beri bu kulübü çok sevdim.Takım için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim."Galatasaraylı Kaan Ayhan, yarı final sonrası,Takımımla gurur duyuyorum. Umarım taraftar da mutludur. 90 dakika boyunca iyi futbol sergiledik. Hak ederek turladık" diye konuştu.Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrıkalan İcardi, sosyal medya paylaşımlarıylasevince ortak oldu. Arjantinliyıldız, G.Saray'ın Mourinho ile OkanBuruk'un yer aldığınotunudüşüp hocasınıetiketledi.Fenerbahçe'ye 17 dakikada biri penaltıdan iki gol atan Victor Osimhen, son 5 maçta 8. kez fileleri havalandırdı. Bu sezon 32 karşılaşmada 28 gol-5 asiste ulaştı. Nijeryalı yıldız, Kadıköy'de oynanan lig maçında da asist yapmıştı. Böylece Fenerbahçe'nin evinde 2 gol-1 asiste ulaştı.G.Saray'ın, Kadıköy'de son 4 maçta bileği bükülmedi. Dün 2-1 kazandı. 21 Eylül'deki lig maçını 3-1 aldı. 24 Aralık 2023'teki karşılaşmada taraflar birbirine gol atamadı. 8 Ocak 2023'teki mücadelede de G.Saray 3-0 üstündü.İçeriye kesilen uzun topta Dzeko, topu indirdi, Skriniar karşı karşıyayken aşırttı, kaleye giden topu Davinson röveşata ile çizgiden çıkartdı ve maçın uzamasını önledi.