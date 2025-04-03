Kadıköy Aslan’ı yarı finalde

BU KULÜBÜBU KULÜBÜ SEVİYORUM!
Maçın adamı Osimhen duygularını şöyle dile getirdi: "Fenerbahçe derbileri hep yüksek şiddette olur, son düdüğe kadar odaklanmak gerekiyordu. Geçen hafta taraftarımızı mutsuz etmiştik, telafi etmek için iyi oynamamız gerekiyordu. Buraya geldiğimden beri bu kulübü çok sevdim. Onların sevgisine çok çalışarak karşılık vermek istiyorum. Derbide gol atmak önemli tabii ki ama takım arkadaşlarım çok önemli işler yapmasa bu golleri atamazdım.
Takım için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim."
TARİHTE BÖYLESİ GÖRÜLMEMİŞTİR
Galatasaraylı Kaan Ayhan, yarı final sonrası, "2 maçta da buraya gelip, dominant şekilde 2 galibiyetle ayrılmak tarihte daha görülmemiş bir şeydir herhalde.
Takımımla gurur duyuyorum. Umarım taraftar da mutludur. 90 dakika boyunca iyi futbol sergiledik. Hak ederek turladık" diye konuştu.
TEK VE BENZERSİZ
Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı
kalan İcardi, sosyal medya paylaşımlarıyla
sevince ortak oldu. Arjantinli
yıldız, G.Saray'ın Mourinho ile Okan
Buruk'un yer aldığı 'Saldırmayacak, hazmedeceksiniz' paylaşımına "The One&Only" (Tek&Benzersiz)
notunu
düşüp hocasını
etiketledi.
OSİMHEN ALEV ALDI
Fenerbahçe'ye 17 dakikada biri penaltıdan iki gol atan Victor Osimhen, son 5 maçta 8. kez fileleri havalandırdı. Bu sezon 32 karşılaşmada 28 gol-5 asiste ulaştı. Nijeryalı yıldız, Kadıköy'de oynanan lig maçında da asist yapmıştı. Böylece Fenerbahçe'nin evinde 2 gol-1 asiste ulaştı.
4 MAÇTIR KAYBETMİYOR!
G.Saray'ın, Kadıköy'de son 4 maçta bileği bükülmedi. Dün 2-1 kazandı. 21 Eylül'deki lig maçını 3-1 aldı. 24 Aralık 2023'teki karşılaşmada taraflar birbirine gol atamadı. 8 Ocak 2023'teki mücadelede de G.Saray 3-0 üstündü.
90+12 KADER RÖVEŞATASI
İçeriye kesilen uzun topta Dzeko, topu indirdi, Skriniar karşı karşıyayken aşırttı, kaleye giden topu Davinson röveşata ile çizgiden çıkartdı ve maçın uzamasını önledi.