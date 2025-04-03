Kazanmayı da kaybetmeyi de öğrenmeliyiz

Muslera'nın yerine ilk 11'de görev yapan Günay Güvenç, "Bu maçı kazandık, mutluyuz.Ortaya koyduğumuz mücadele tüm Türkiye'nin takdirini kazanmıştır" ifadelerini kullandı. Günay, olaylarla ilgili olarak da "Biraz kendimize çeki düzen vermeliyiz. Bunu şahsım adına da söylüyorum. Bazı şeylerde sınırlar aşılıyor. Futbolda kazanmanın da kaybetmenin de var olduğunu öğrenmeliyiz. İyi ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş var.yorumunu yaptı.Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından takım otobüsünde açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu kulüp televizyonuna konuşurken, arkada "Damat Halayı" çalıyordu. Abdülkerim, "Çok mutluyuz. Çok iyi oynadık. Burası zaten bizim evimiz gibi oldu. Her sene gelip gelip yeniyoruz.dedi.Sezon sonunda G.Saray'dan ayrılacak olan Fernando Muslera, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde yedek soyundu. Böylece Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen maç son derbisi oldu. Sarı-kırmızılı formayla sarı-lacivertlilere karşı 33 karşılaşmada görev yapan Muslera, 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 26 gole engel olamayan tecrübeli kaleci, 15 müsabakada gole izin vermedi.