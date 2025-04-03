Ronaldinho’dan yıllar sonra gelen itiraf! O oyuncuyu çok istediklerini açıkladı...

Barcelona'da birçok şampiyonluk yaşayan ve futbol tarihinin en ikonik oyuncularından biri olmayı başaran Ronaldinho, kendine has oyun tarzıyla tüm futbolseverlerin gönlünü kazanmış biri. Brezilyalı eski oyuncu yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Bir kanala verdiği röportajda Barcelona dönemlerine ait itiraflarda bulunan Ronaldinho, takımda görmek istediklerini yıldız oyuncuyu açıkladı.
RONALDINHO'DAN FRANK LAMPARD İTİRAFI
Ronaldinho, Lampard'ı 'Rüya' Şampiyonlar Ligi XI'ine dahil etti ve onu Camp Nou'ya getirmesi için Barcelona'yı ikna etmeye çalıştığını itiraf etti. İşte o sözleri...
"RIJKAAR'DA SÖYLEDİM AMA LAMPARD GELMEK İSTEMEDİ"
"Frank Rijkaard'a onu transfer etmemiz gerektiğini söyledim ama o Chelsea'den ayrılmak istemedi. Onu bırakmazlardı eminim, o zamanlar Avrupa'nın en iyilerinden biriydi. Orta sahadaki gol rekoru beni gerçekten etkiledi."