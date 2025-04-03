Ronaldinho’dan yıllar sonra gelen itiraf! O oyuncuyu çok istediklerini açıkladı...

RONALDINHO'DAN FRANK LAMPARD İTİRAFI

Ronaldinho, Lampard'ı 'Rüya' Şampiyonlar Ligi XI'ine dahil etti ve onu Camp Nou'ya getirmesi için Barcelona'yı ikna etmeye çalıştığını itiraf etti. İşte o sözleri...

"RIJKAAR'DA SÖYLEDİM AMA LAMPARD GELMEK İSTEMEDİ"

"Frank Rijkaard'a onu transfer etmemiz gerektiğini söyledim ama o Chelsea'den ayrılmak istemedi. Onu bırakmazlardı eminim, o zamanlar Avrupa'nın en iyilerinden biriydi. Orta sahadaki gol rekoru beni gerçekten etkiledi."