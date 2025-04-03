Sabri Sarıoğlu kovuldu

Son 7 maçını kazanamayan Türkiye U19 Milli Takımı Teknik Direktörü27 Temmuz 2024'te Soykan Başar'ın yerine koltuğa oturan 40 yaşındaki çalıştırıcı, 12 karşılaşmada 1.33 puan ortalaması yakalamıştı. Sarıoğlu, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için çağırdığı aday kadrodaki tercihleri nedeniyle eleştirilmişti.Yeni teknik adam konusunda Egemen Korkmaz'a teklif götürüldüğü ancak kabul etmediği öğrenildi. Federasyon, başka isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.