Samsunspor Teknik Direktörü Reis’ten Cihan Aydın yorumu!

Reis, sakatlığı geçen Satka'nın antrenmanlara katıldığına işaret ederek, "Satka'nın antrenmanlara katılmasına çok mutlu oldum. Sakatlığı tamamen geçti, ilk 11'de oynatabilirim. Celil'in kart cezası bitti ancak henüz antrenmanlara başlamadı. Marius'un da cezası bitti. Bazı oyuncularımız olmadığında dar kadromuzla bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Çünkü o oyuncuların pozisyonlarını doldurma anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Bazen bu zorluklar bizi istemediğimiz performanslar göstermeye itebiliyor. Bazı oyuncularımız da sakat, şu anda onlarla ilgili soru işaretleri de var. Bu oyuncuların durumu yarın netleşecek ve nasıl bir ilk 11 ile Antalyaspor karşısına çıkacağız bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

REIS'TEN CİHAN AYDIN YORUMU: MARIUS'A AYNI POZİSYONDA SARI KART VERMİŞTİ...

Dünkü derbiyi yöneten hakem Cihan Aydın atamasına ilişkin de konuşan Reis "Bizim Fenerbahçe maçının hakemi de Cihan Aydın'dı. Fenerbahçe-Galatasaray maçında Victor Osimhen hakeme elle dokundu ve kart görmedi. Bizim oyuncumuz Fenerbahçe maçında ona dokunmuştu, daha hafif bir dokunuş olmasına rağmen sarı kart gördü. Hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama bazı takımların arasındaki fark diyebilirim. Sonuç olarak aynı hakemdi. Osimhen'in temasının Marius'un temasından daha sert olduğunu düşünüyorum. Ancak Osimhen'e herhangi bir kart verilmedi. Marius ise sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Bu yüzden bazı insanlar yabancı hakem talebinde bulunuyor ve haklı olabilirler. Umarım gelecekte bu tür kararlar adil bir şekilde verilir." açıklamalarını yaptı.