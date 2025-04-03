Samsunspor’dan Cihan Aydın’a tepki! Osimhen’in pozisyonu...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Kartların havada uçuştuğu karşılaşmada Victor Osimhen de sarı kart gören isimlerden oldu.

Samsunspor, Osimhen'in sarı kart gördüğü ve ardından hakem Cihan Aydın'a temasta bulunduğu pozisyonu sosyal medyadan paylaştı.

SAMSUNSPOR-F.BAHÇE MAÇINDA DA BENZER POZİSYON YAŞANMIŞTI

Karadeniz ekibi, paylaştığı bu görüntünün altına ise Cihan Aydın'ın Fenerbahçe maçında kendisine itiraz ederken temasta bulunan Marius Mouandilmadji'ye kırmızı kart gösterdiği pozisyonu ekledi.

Kırmızı-beyazlılar, Cihan Aydın'ın birbirine benzeyen iki pozisyonda iki farklı karara hükmettiğini öne süren bir imada bulundu.