Savaş alanına çevirdiler!

Derbinin son bölümünde tansiyon iyice yükseldi. İlk olayın kahramanı Skriniar, Osimhen ve Mert Müldür'dü. Skriniar'ın mühadalesi ile yerde kalan Osimhen, Mert Müldür'ün "Ayağa kalk"
tepkisi sonrası çılgına döndü. Bir anda ortam kızışırken diğer futbolcular ikiliyi ayırmaya çalıştı. Okan Buruk da Nijeryalı yıldızı oyundan alarak gerilimi düşürmeye çalıştı. İkinci ve asıl olayda ise Barış Alper oyundan çıkarken Fenerbahçe kulübesi ile yaşadığı polemik ile çıktı. Futbolcular, yedek kulübeleri ve kulüplerin idari görevlileri, saha içerisinde adeta bir öfke yumağı oluşturdu.
Polis, olayları yatıştırmak için sahaya girip, pozisyon almak zorunda kaldı. Hakem; Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a, Fenerbahçe'den ise Mert Hakan Yandaş ve Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti'ye kırmızı kart çıkardı.
Müsabaka, yaşananlar nedeniyle 11 dakika durdu.
30 BİNİN ÜZERİNDE POLİS GÖREV YAPTI
Polis, Ziraat Türkiye Kupası derbisinde herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması adına Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı. Müsabakada 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere toplam 30 bin 199 emniyet personeli görev yaptı.
F.BAHÇE TARAFTARI TAM DESTEK VERDİ AMA...
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadeleye büyük ilgi vardı. Hem maç öncesinde Yoğurtçu Parkı'nda hem de statta muhteşem bir atmosfer oluştu. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Kale arkasında 'Son sözü Fenerbahçe söyleyecek'
pankartı açıldı. 90 dakika boyunca 12. adam tezahüratlarla Kanarya'ya destek oldu. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurup, takımlarını yalnız bırakmadı.