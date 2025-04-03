Savaş alanına çevirdiler!

Derbinin son bölümünde tansiyon iyice yükseldi. İlk olayın kahramanı Skriniar, Osimhen ve Mert Müldür'dü. Skriniar'ın mühadalesi ile yerde kalan Osimhen, Mert Müldür'üntepkisi sonrası çılgına döndü. Bir anda ortam kızışırken diğer futbolcular ikiliyi ayırmaya çalıştı. Okan Buruk da Nijeryalı yıldızı oyundan alarak gerilimi düşürmeye çalıştı. İkinci ve asıl olayda ise Barış Alper oyundan çıkarken Fenerbahçe kulübesi ile yaşadığı polemik ile çıktıPolis, olayları yatıştırmak için sahaya girip, pozisyon almak zorunda kaldı.Müsabaka, yaşananlar nedeniyle 11 dakika durdu.Polis, Ziraat Türkiye Kupası derbisinde herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması adına Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadeleye büyük ilgi vardı. Hem maç öncesinde Yoğurtçu Parkı'nda hem de statta muhteşem bir atmosfer oluştu. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Kale arkasındapankartı açıldı. 90 dakika boyunca 12. adam tezahüratlarla Kanarya'ya destek oldu. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurup, takımlarını yalnız bırakmadı.