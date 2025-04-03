Skandal hareket!

Karşılaşmanın son dakikalarında futbolcular ve kulübedekiler arasında yaşanan tartışmalarla tansiyonun iyice yükseldiği derbinin sonu da olaylı oldu. Şampiyonluk yarışında rakibinin arkasında olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'ndan da elenince yeşil sahalarda eşine az rastlanan bir harekete imza attı.
Saha ortasında oyuncularıyla birlikte ezeli rakibini eleyerek yarı finale yükselmenin sevincini yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yanına kadar giden Portekizli, meslektaşının burnunu sıktı.
AVRUPA MOURİNHO'YU KONUŞTU
Neye uğradığını şaşıran Okan Buruk, kendini yere bıraktı. Bu sırada yanlarında olan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci de Mourinho'nun yaptığı hareket karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Bu sırada Muslera, hocasının yanına gelerek Mourinho'ya tepki gösterdi ve "Git buradan" diye bağırdı. Buruk, ayağa kalktıktan sonra kendi futbolcuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan olayların ardından Mourinho, kırmızı kart gördü. Mourinho'nun derbide yaptığı bu hareket, Avrupa medyasında da gecenin flaş haberi olarak duyuruldu. İ
spanyol basınından Marca, "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho, arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı" ifadelerine yer verdi.
'TFF'DEN ÖNCE CEZAYI F.BAHÇE VERECEKTİR'
G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk, maçın ardından Mourinho'ya büyük tepki gösterdi. "F.Bahçe'yi eze eze yendik" diyen Öztürk, şöyle devam etti: "Yaşanan bir olay var. G.Saray'a, G.Saray teknik direktörüne değil Türk futboluna saldırıdır. Mourinho, bu cesareti nereden alıyor? TFF ve gözlemciler mutlaka görmüştür. Okan hocamız ve Mourinho hakemleri tebrik etti. Mourinho önce sözlü, ardından fiili olarak saldırdı. Türkiye'yi neresi zannediyor! TFF'den önce, F.Bahçe gereken cezayı verecektir."
İRFAN CAN BİLE ŞAŞIRDI KALDI! BİR ŞEY OLDU MU HOCAM!
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ose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktığı anlarda yanında Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci vardı. Öncelikli olarak dünyaca ünlü Portekizli hocayı kenara doğru iten milli futbolcu, yerde yatan Okan Buruk'un kollarından tutarak yardımcı olmaya çalıştı. Bu sırada, "Hocam iyi misin? Bir şeyin var mı hocam"
diyen İrfan Can, rakip teknik adamı yerden kaldırmaya çalıştı.
GÖZE PARMAK SOKMUŞTU!
Jose Mourinho, 2012'de de Real Madrid teknik direktörüyken Barcelona yardımcı antrenörü Tito Vilanova'nın gözüne parmağını sokmuştu. İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, Portekizli çalıştırıcıya 2 maç ceza vermişti.
HAZMEDİN!
Galatasaray Kulübü, Jose Mourinho'nun hareketinden hemen sonra sosyal medyadan paylaşım yaptı. Okan Buruk'un rakibine baktığı bir kareyi kullanan sarı-kırmızılılar, "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz" ifadesini kullandı.
TARTIŞILAN POZİSYONLAR
DAKİKA: 4
G.Saray'ın
Gabonlu oyuncusu Mario Lemina'nın Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün ayağına yaptığı müdahaleye hakem faul çaldı. Sarı-lacivertliler uzun süre sarı kart itirazında bulundu.
DAKİKA: 15
F.Bahçe'nin
milli yıldızı Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında top, Galatasaray defansında Kaan Ayhan'ın önce ayağına, ardından eline çarptı. Fenerbahçe cephesi penaltı bekledi ancak hakem Cihan Aydın topun vücuttan sektiğine hükmetti.
DAKİKA: 24
Ceza sahası içinde Kaan Ayhan'ın vuruşu, Filip Kostic'ten geri döndü. Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. VAR'ın çağrısı üzerine pozisyonu ekrandan izleyen hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı işaret etti.
DAKİKA: 45+1
Anderson Talisca'nın vuruşunda Sebastian Szymanski, kaleye giden topu tamamladı. Hakem Cihan Aydın, yardımcısından gelen uyarının ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Yaklaşık iki dakikalık VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.