Skandal hareket!

Karşılaşmanın son dakikalarında futbolcular ve kulübedekiler arasında yaşanan tartışmalarla tansiyonun iyice yükseldiği derbinin sonu da olaylı oldu.Saha ortasında oyuncularıyla birlikte ezeli rakibini eleyerek yarı finale yükselmenin sevincini yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yanına kadar giden Portekizli, meslektaşının burnunu sıktı.Neye uğradığını şaşıran Okan Buruk, kendini yere bıraktı.Bu sırada Muslera, hocasının yanına gelerek Mourinho'ya tepki gösterdi ve "Git buradan" diye bağırdı. Buruk, ayağa kalktıktan sonra kendi futbolcuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan olayların ardından Mourinho, kırmızı kart gördü.spanyol basınından Marca, "Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho, arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı" ifadelerine yer verdi.G.Saray İkinci Başkanı Metin Öztürk, maçın ardından Mourinho'ya büyük tepki gösterdi. "F.Bahçe'yi eze eze yendik" diyen Öztürk, şöyle devam etti: "Yaşanan bir olay var. G.Saray'a, G.Saray teknik direktörüne değil Türk futboluna saldırıdır. Mourinho, bu cesareti nereden alıyor? TFF ve gözlemciler mutlaka görmüştür. Okan hocamız ve Mourinho hakemleri tebrik etti. Mourinho önce sözlü, ardından fiili olarak saldırdı. Türkiye'yi neresi zannediyor! TFF'den önce, F.Bahçe gereken cezayı verecektir."ose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktığı anlarda yanında Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci vardı. Öncelikli olarak dünyaca ünlü Portekizli hocayı kenara doğru iten milli futbolcu, yerde yatan Okan Buruk'un kollarından tutarak yardımcı olmaya çalıştı. Bu sırada,diyen İrfan Can, rakip teknik adamı yerden kaldırmaya çalıştı.Jose Mourinho, 2012'de de Real Madrid teknik direktörüyken Barcelona yardımcı antrenörü Tito Vilanova'nın gözüne parmağını sokmuştu. İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, Portekizli çalıştırıcıya 2 maç ceza vermişti.Galatasaray Kulübü, Jose Mourinho'nun hareketinden hemen sonra sosyal medyadan paylaşım yaptı. Okan Buruk'un rakibine baktığı bir kareyi kullanan sarı-kırmızılılar, "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz" ifadesini kullandı.G.Saray'ınGabonlu oyuncusu Mario Lemina'nın Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün ayağına yaptığı müdahaleye hakem faul çaldı. Sarı-lacivertliler uzun süre sarı kart itirazında bulundu.F.Bahçe'ninmilli yıldızı Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında top, Galatasaray defansında Kaan Ayhan'ın önce ayağına, ardından eline çarptı. Fenerbahçe cephesi penaltı bekledi ancak hakem Cihan Aydın topun vücuttan sektiğine hükmetti.Ceza sahası içinde Kaan Ayhan'ın vuruşu, Filip Kostic'ten geri döndü. Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı bekledi. VAR'ın çağrısı üzerine pozisyonu ekrandan izleyen hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı işaret etti.Anderson Talisca'nın vuruşunda Sebastian Szymanski, kaleye giden topu tamamladı. Hakem Cihan Aydın, yardımcısından gelen uyarının ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Yaklaşık iki dakikalık VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.