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Giriş Tarihi: 3.4.2025 12:58

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

DHA
Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Haftanın açılış maçında Adana Demirspor, Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına sahne olacak haftayı Galatasaray BAY geçecek.

Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanırken Fenerbahçe-Trabzonspor maçına Mehmet Türkmen atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

4 NİSAN CUMA:

20.00 Adana Demirspor - Kayserispor (Yeni Adana): Direnç TONUSLUOĞLU

5 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor (Çaykur Didi): Oğuzhan ÇAKIR

16.00 Başakşehir - Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim): Çağdaş ALTAY

19.00 Antalyaspor - Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya): Ümit ÖZTÜRK

6 NİSAN PAZAR:

13.30 Alanyaspor - Bodrum FK (Gain Park): Arda KARDEŞLER

16.00 Hatayspor - Eyüpspor (Mersin): Burak PAKKAN

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker): Mehmet TÜRKMEN

7 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan): Kadir SAĞLAM

20.00 Göztepe - Gaziantep FK (Gürsel Aksel): Adnan Deniz KAYATEPE

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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
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