Taraftar Ali Koç’a kızgın

Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'de ikinci kez Galatasaray'a mağlup olması, taraftarları kızdırdı. Tribünleri dolduran sarı-lacivertli futbolseverler, stadyumdan üzgün şekilde ayrılırken sosyal medyada da hem teknik ekibe hem de yönetime tepki vardı. Başkan Ali Koç için açılan başlıkta,yorumları yaptılar.F.BahçeBaşkanı Ali Koç, dün 58 yaşına girdi. Galatasaraylı futbolcular, sarı-kırmızı renklerdeyazılı bir pasta hazırlattı. Bu pasta, mücadelenin ardından soyunma odasında bırakıldı.Olayların ardından kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, kendini savundu. Derbi sonrası hakem Cihan Aydın'a giden tecrübeli oyuncu, "Ben neden kırmızı kart gördüm?" diye sordu. Sarı-lacivertli futbolcunun, takım otobüsüne doğru giderken dediyerek gördüğü kırmızı karta isyan ettiği öğrenildi.Galatasaray,Victor Osimhen ile penaltıdan bulduğu ikinci golden sonra protokol tribününde sinirler gerildi.