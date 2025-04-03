Taraftar Ali Koç’a kızgın

Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'de ikinci kez Galatasaray'a mağlup olması, taraftarları kızdırdı. Tribünleri dolduran sarı-lacivertli futbolseverler, stadyumdan üzgün şekilde ayrılırken sosyal medyada da hem teknik ekibe hem de yönetime tepki vardı. Başkan Ali Koç için açılan başlıkta, "Kadıköy'ü RAMS Park'a çevirdiğin için teşekkürler Ali Koç! 20 yılda görmediğimiz kadar Galatasaray mağlubiyeti yaşattığın için teşekkürler Ali Koç… Ali Koç ve Mourinho yüzünden Kadıköy Galatasaray'ın evi gibi oldu… Bize kimse yapıdan bahsetmesin… Sabrettik olmuyor, artık bırakın"
yorumları yaptılar.
GALATASARAY'DAN PASTA!
F.Bahçe
Başkanı Ali Koç, dün 58 yaşına girdi. Galatasaraylı futbolcular, sarı-kırmızı renklerde "İyi ki doğdun başkan"
yazılı bir pasta hazırlattı. Bu pasta, mücadelenin ardından soyunma odasında bırakıldı.
MERT HAKAN: ADIM ÇIKMIŞ DOKUZA…
Olayların ardından kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, kendini savundu. Derbi sonrası hakem Cihan Aydın'a giden tecrübeli oyuncu, "Ben neden kırmızı kart gördüm?" diye sordu. Sarı-lacivertli futbolcunun, takım otobüsüne doğru giderken de "Adımız çıkmış dokuza, inmiyor sekize"
diyerek gördüğü kırmızı karta isyan ettiği öğrenildi.
PENALTI SONRASI PROTOKOL KARIŞTI
Galatasaray,
Victor Osimhen ile penaltıdan bulduğu ikinci golden sonra protokol tribününde sinirler gerildi. Fenerbahçeli yönetici Hulusi Belgü'nün, konuk sarı-kırmızılı yöneticiler ile atıştığı ve kısa süreli tartışma yaşandığı iddia edildi.