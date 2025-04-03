Trabzonspor, Fatih Tekke ile yenilgisiz başladı

TEKKE, DOĞAN DÖNEMİNDE EN İYİ BAŞLANGIÇ YAPAN İKİ İSİMDEN BİRİ

Fatih Tekke, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde ligde iki maçta en iyi başlangıcı Abdullah Avcı ile birlikte yapan isim oldu.

Bordo-mavililer, Fatih Tekke ve Abdullah Avcı ile ilk 2 maçta 4 puan elde ederken Orhan Ak ile 3 puan, Şenol Güneş ile 2 puan, İhsan Derelioğlu ile 1 puan aldı, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile puan çıkaramadı.