Uygun adım hedefe

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulunurken çok iddialı konuştu. Müsabakanın hakemleriyle ilgili "Kokular iyi değildi!" ifadelerini kullanan Tekke, şöyle devam etti: "Birliktelik için böyle bir maç oynamamız gerekiyordu. Savic'in oynamak istemesi, Draguş'un bir şeyler yapmaya çalışması… Biz çok büyük takımız. Büyük camianın oyuncuları böyle mücadele etmeli ama çok daha iyi oynayabilirdik. Ben Fatih Tekke olarak söylüyorum: Biz şampiyon olacağız, Şampiyonlar Ligi finaline adım adım gideceğiz. Ama kolay değil. İyi durumdayız, pozitif şeyler var ama daha iyi olacağız. Bu sene için lütfen sabır."Hakem Zorbay Küçük'ün yönetimi ve verdiği kararları nedeniyle bordo-mavili taraftarlar, maç içinde sık sık "TFF istifa" tezahüratında bulundu. Özellikle Mendy'ye çıkardığı kırmızı kart nedeniyle tribünler, hakeme sert tepki gösterdi.Yeni transfer Oleksandr Zubkov, ligdeki Göztepe maçının ardından kupada Bodrum karşısında da sahneye çıktı. Ukraynalı sol kanat, Trabzonspor formasıyla 3 gole ulaşırken 1 de asisti bulunuyor.Trabzonspor, yarı finalde iki oyuncusundan yoksun olacak.Bordo-mavili futbolcular, 22-23 ve 24 Nisan'daki maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Bodrum'da da Fredy, 79'da kırmızı görmüştü.Trabzonspor'un sol beki Mustafa Eskihellaç, 20. dakikada topu oyun alanında tutmak isterken rakibe kaptırarak Bodrum'un ikinci golüne sebep oldu.takımdaki ilk golünü kaydetti.Trabzonspor'un golcüsü yine sahne aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'u 1'er kez avlayan Demokratik Kongolu forvet, Bodrum FK'yı da boş geçmedi ve turnuvada 4 maçta 3 gole ulaştı. Süper Lig'de de 23 karşılaşmada fileleri 17 defa havalandıran Simon Banza'nın toplam gol sayısı 20 oldu.YUNUS EMRE SEL