Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 2

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Gökhan'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Kartal Yılmaz gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
17. dakikada ceza yayının gerisinde Mehdi Bourabia'dan pası alan Stephane Bahoken'in şutunda top kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.
25. dakikada Ramazan Civelek'in derinlemesine pasıyla sol kanattan savunma arkasında topla buluşan Mehdi Bourabia'nın pasında Miguel Cardoso'nun penaltı noktasının gerisinden şutunda kaleci Vedat Karakuş meşin yuvarlağı kontrol etti.
49. dakikada Vedat Karakuş'un uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Salih Kavrazlı'nın ceza sahası içi çaprazından vuruşunda kaleci Bilal Bayazit topu çeldi. Devamında topla buluşan Osman Kaynak sol çaprazdan şutunda da Bilal Bayazit gole izin vermedi.
52. dakikada Cardoso'nun ceza sahası yan çizgisinden içeri girer girmez pasında penaltı noktası üzerinde Bahoken topu ağlara gönderdi. 0-2
75. dakikada Nazon'dan pasıyla ceza yayında topla buluşan Mehdi Bourabia'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyuna geri geldi.
87. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde kale alanı önünde Ozan Demirbağ'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
KARŞILAŞMA 0-2 SONA ERDİ.