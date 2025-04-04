Artık Kadıköy’ün patronu!

Galatasaray, Süper Lig'deki Beşiktaş yenilgisini Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe zaferiyle telafi etti.Aslan, 2000- 2020 arasında Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı günlerin acısını son 5 senede fazlasıyla çıkardı.Fenerbahçe ise evindeki son 9 maçta 1 kez kazanırken, G.Saray rekabette istediğini alan taraf oldu.G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mourinho'yu 1 sezon içinde 2 kez deplasmanda yenen ikinci hoca oldu.Daha önce Pep Guardiola, Barcelona'nın başındayken Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'i 2 defa devirmişti.Cezası nedeniyle takımıyla birlikte Ülker Stadyumu'nda yer alamayan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, derbi sonrası futbolcularını Kemerburgaz'da bekledi. Oyuncuları tesiste karşılayan Özbek, daha önce verdiği prim sözünü burada açıkladı. Başkan, derbi zaferinin ödülünü 1.2 milyon Euro (Yaklaşık 50 milyon TL) olarak belirlerken sarı-kırmızılı futbolcular da bu müjdeye alkışlarla karşılık verdi.