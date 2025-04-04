Avrupa futboluna Türk damgası!

Önceki akşam Portekiz ve İtalya'da oynanan maçlara Türk futbolcular damga vurdu. A Bola, Benfica'nın Farense'yi 3-2 yendiği karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu için "Harry Potter'ın asası gölgeleri Işık'tan (Işık Stadı) uzaklaştırdı" ifadesini kullanırken tecrübeli yıldız maçın adamı seçti. O Jogo ise "Kerem sahayı doldurdu ve Benfica'nın galibiyetine katkıda bulundu. Sol kanat ve orta saha arasında dolaşarak Farense savunmasının kafasını karıştırdı. Rakip defans için tam bir baş ağrısı oldu" değerlendirmesini yaptı. Inter'in, Milan'la 1-1 berabere kaldığı İtalya Kupası yarı final ilk maçında ise Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından müthiş füzesiyle oyuna denge getirdi. Corriere Dello Sport, "Abraham'a (Milan'ın golünü atan futbolcu) cevap veren Türk" manşetini attı.