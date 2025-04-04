Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer şanssızlıktan yakındı. Deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularımı suçlayamam. Hepsi savaştı, skor 3-1'ken bile fırsat yakaladılar. O yüzden haklarını yiyemem. Takımın motivasyona ihtiyacı yok. Herkesin hayali kupayı kazanmaktı ama olmadı. Kesinlikle üçüncülüğü ve Avrupa kupalarına katılmayı istiyoruz.Bu maçta rakibimize çok kolay goller hediye ettik, basit ve aptalca goller yedik. Odağımız artık lig. Avrupa'ya gitmek için, ligde ilk 3 için kolay gol yememeliyiz. Futbolda bazı anlar yaşanabiliyor. Şanssızlık diyebilirim, rastgele anlar biraz aleyhimize oldu.ifadelerini kullandı.