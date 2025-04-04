Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer şanssızlıktan yakındı. Deneyimli çalıştırıcı, "İlk 35 dakikayı çok iyi oynadık. Şu sayısında öndeydik ve kontrol bizdeydi.
Oyuncularımı suçlayamam. Hepsi savaştı, skor 3-1'ken bile fırsat yakaladılar. O yüzden haklarını yiyemem. Takımın motivasyona ihtiyacı yok. Herkesin hayali kupayı kazanmaktı ama olmadı. Kesinlikle üçüncülüğü ve Avrupa kupalarına katılmayı istiyoruz. Ancak istikrarlı bir performans sergilememiz ve basit goller yemememiz gerekiyor.
Bu maçta rakibimize çok kolay goller hediye ettik, basit ve aptalca goller yedik. Odağımız artık lig. Avrupa'ya gitmek için, ligde ilk 3 için kolay gol yememeliyiz. Futbolda bazı anlar yaşanabiliyor. Şanssızlık diyebilirim, rastgele anlar biraz aleyhimize oldu. Hakemin Tayyip Talha kararı bana göre ağırdı"
ifadelerini kullandı.