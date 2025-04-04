Bayern Münih, Augsburg’u 3-1 mağlup etti! Jamal Musiala şoku...

Augsburg'un İsviçreli defans oyuncusu Cedric Zesiger'in 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edilmesinin ardından ibre konuk ekibe döndü.

60. dakikada İngiliz yıldızı Harry Kane ile öne geçen Bavyera ekibi, Augsburg'un Fransız stoperi Chrislain Matsima'nın 93. dakikada kendi ağlarına gönderdiği top ile 3-1 kazandı.