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Giriş Tarihi: 4.4.2025 16:27

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye elenen Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

İHA
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı!

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 6 Nisan Pazar günü saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı!
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